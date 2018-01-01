Екс-прокурора Суса взяли під варту без права на заставу

Сус не вніс заставу в 1,76 млн грн

Екс-заступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса взяли під варту без можливості внесення застави. Про це йдеться в ухвалі Солом’янського суду Києва, повідомили Громадському в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Із липня минулого року Дмитро Сус перебував під



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Дмитро Сус

Сус не вніс заставу в 1,76 млн грн

Екс-заступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса взяли під варту без можливості внесення застави.

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського суду Києва, повідомили Громадському в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Із липня минулого року Дмитро Сус перебував під домашнім арештом, але в січні суд змінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 1,76 мільйонів гривень.

Оскільки Сус не вніс ці гроші як заставу, то судді вирішили змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

11 серпня суд арештував майно Суса.

Як відомо, колишнього чиновника ГПУ Дмитра Суса підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу, зокрема в тому, що він крав вилучені під час обшуків ігрові автомати та інше майно.

Його затримали 25 липня в аеропорту «Бориспіль».