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    Ексголова Києво-Святошинської райради постане перед судом

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    Олександр Тигов очолював Києво-Святошинську райраду&nbsp;з 17 березня 2016 року по 26 травня 2017 року&nbsp; - Ексголова Києво-Святошинської райради постане перед судом
    Олександр Тигов очолював Києво-Святошинську райраду з 17 березня 2016 року по 26 травня 2017 року 

    Експосадовець підозрюється у розтраті бюджетних коштів

    Прокуратура повідомила про підозру депутату Києво-Святошинської районної ради, колишньому голові райради за фактами розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    За даними слідства, у листопаді 2016 року підозрюваний, будучи головою Києво-Святошинської районної ради, уклав договір з товариством про здійснення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі райради. У подальшому експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що товариство умови договору не виконало, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. На підставі яких, підряднику з місцевого бюджету незаконно перераховано 1,2 млн грн.

    Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи вартість невиконаних робіт складає більше 70 тис. грн.

    Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою.

    У разі доведення вини особі загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    Як відомо, з 17 березня 2016 року по 26 травня 2017 року головою Києво-Святошинської районної ради був Олександр Тигов.

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