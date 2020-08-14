Перед судом постане організатор вимагання $5 млн у керівника банку



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У 2017 році було затримано службову особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після передачі зазначених коштів Фото: Прокуратура Києва

Організатор злочину три роки переховувався за кордоном

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно особи, яка організувала злочинну схему вимагання $5 млн доларів неправомірної вигоди від колишнього голови правління банку.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у травні 2017 року обвинувачений спільно зі службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організував протиправну схему вимагання грошових коштів у сумі 5 млн доларів від колишнього голови правління ПАТ «Актабанк» за невжиття заходів про визнання недійсними укладених раніше кредитних угод та нестворення штучних проблем для клієнтів цього банку.

Службову особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затримали у 2017 році після передачі зазначених коштів.

Водночас організатору злочину вдалося залишити територію України до затримання, після чого упродовж трьох років він переховувався на території іншої держави.

У 2020 році завдяки вжитим прокуратурою заходам місцезнаходження підозрюваного було встановлено та йому повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт відносно вказаної особи за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України направлено до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури.