На Київщині директора підприємства судитимуть за розтрату мільйона на ремонті дороги



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Директор вніс неправдиві відомості про здійснення капітальному ремонту вулиць в одному із сіл Бородянського району

На Київщині директор підприємства постане перед судом за розтрату майже одного мільйона гривень під час ремонту дороги.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За процесуального керівництва прокурорів Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора приватного підприємства у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій у особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2015 році директор підприємства склав та підписав акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість, до яких вніс неправдиві відомості про здійснення капітальному ремонту вулиць в одному із сіл Бородянського району. Фактично більша частина ремонтних робіт виконана не була. У результаті неправомірних дій обвинуваченого відбулася розтрата бюджетних коштів на суму майже 1 мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області.

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.