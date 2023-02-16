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Якою буде весна в Україні: синоптики зробили втішні прогнози

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Якою буде весна в Україні: синоптики зробили втішні прогнози
У 2023 році весна буде ранньою
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Погода в Україні невдовзі почне знову радувати українців теплом

В Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С», – спрогнозувала кліматологиня Віра Балабух.

За її даними, такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря.

«Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів», – уточнила Балабух.

Проте, за її даними, в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні. За прогнозами, цього року потепління настане у середині березня.

Теги: клімат весна повітря

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