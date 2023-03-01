Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Якою буде погода у березні: прогноз синоптиків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Якою буде погода у березні: прогноз синоптиків
Весна розпочнеться з потепління
фото з відкритих джерел

У перший місяць весни середня температура сягатиме 2-7° тепла

В Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура сягатиме 2-7° тепла, що на 2° вище за норму. Прогноз на березень оприлюднили в Укргідрометцентрі.

Щодо опадів, то їх випаде 27-44 міліметри. На Закарпатті, у Карпатах та горах Криму очікується 49-98 міліметрів опадів. Лише у східних областях дощів буде менше за норму.

До слова, народний синоптик Станіслав Щедрін каже також, що весна розпочнеться з потепління. За його даними, температура буде в межах +9-11°. На заході країни повітря прогріється до +10-13°. Опадів буде небагато. 

Згідно з багаторічними спостереженнями метеорологів, нормою для березня є середня місячна температура повітря 0-6° тепла, а на високогір᾿ї Карпат – до -3°. Але були роки, коли температура у березні сягала +19-29°, а в Карпатах - до 15° тепла.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого щороку 2 лютого будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував весну в Україні.

Читайте також: Якою буде весна в Україні: синоптики зробили втішні прогнози
Теги: прогноз погоди клімат весна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські інформаційні війська щоденно атакують українців
Наступ росіян, про який варто зараз думати цивільним
16 лютого, 11:07
Синоптик прогнозує потепління в Україні з 11-13 лютого
Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого
8 лютого, 05:15
Бабак Тимко повідомив, коли чекати на потепління
Коли прийде весна: прогноз харківського бабака
2 лютого, 15:28
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 05:40
Морози поступово слабшають: прогноз погоди на 12 лютого
Морози поступово слабшають: прогноз погоди на 12 лютого
12 лютого, 04:52
15 лютого стовпчик термометра підніматиметься до 7° тепла
Хмарно, але тепло і практично без опадів: прогноз погоди на 15 лютого
15 лютого, 05:05
17 лютого фіксуватимуться температурні перепади: від -14° вночі на Сході до +11° вдень на Одещині
Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 04:30
18 лютого на українців очікують перепади температури
Країні докучатиме шквальний вітер: прогноз погоди на 18 лютого
18 лютого, 04:51
Хмарно та з дощем: прогноз погоди на 26 лютого
Хмарно та з дощем: прогноз погоди на 26 лютого
26 лютого, 05:14

Події в Україні

Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
Колишній керівник аеропорту «Бориспіль» сяде в тюрму на п’ять років: деталі
Колишній керівник аеропорту «Бориспіль» сяде в тюрму на п’ять років: деталі
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
На Буковині священник Московської церкви не дав відспівати захисника в храмі (відео)
На Буковині священник Московської церкви не дав відспівати захисника в храмі (відео)
Стрілянина біля кордону з Молдовою: затримано групу ухилянтів
Стрілянина біля кордону з Молдовою: затримано групу ухилянтів
У Києві та області лунав сигнал повітряної тривоги (оновлено)
У Києві та області лунав сигнал повітряної тривоги (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
12K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
12K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
8796
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
8687
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
8662
Готуйтесь воювати. Одними добровольцями війну не виграєш

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту