Експосадовець державної компанії підозрюється у розтраті понад 78 млн грн

Чиновник вчинив розтрату державних коштів в особливо великих розмірах

Виділені кошти на закупку агропромислового обладнання перераховувалися фіктивним підприємствам

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику голови правління державного публічного акціонерного товариства у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експосадовець державного акціонерного товариства спільно з невстановленими особами організували незаконну схему розтрати державних коштів на користь підконтрольних фірм під виглядом надання агропромислового обладнання та техніки на умовах фінансового лізингу для аграрних виробників.

До вказаної схеми були залучені суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, на рахунки яких перераховувались кошти за нібито закуплене майно.

У такий спосіб експосадовець, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів на суму понад 78 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління ДФС у Києві.