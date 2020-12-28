НАБУ завершило слідство щодо посадовця ДФС, якого викрили на хабарі у $50 тисяч

Наразі матеріали справи відкрито підозрюваних та їхнім захисникам для ознайомлення

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей та його спільника, підозрюваних в одержанні 50 тисяч доларів США неправомірної вигоди за ухвалення відповідного рішення у кримінальному провадженні. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як встановило слідство, високопосадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому фігурував зазначений суб'єкт господарювання.

Як повідомляється, 7 квітня 2020 року податківця та посередника викрито одразу після передачі їм 50 тис. дол. США неправомірної вигоди. 8 квітня 2020 року їм повідомили про підозру.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро здійснюють із березня 2020 року.

Детектив вказував, що наразі слідство неможливо завершити, а тому просив суд продовжити його строк до 7 лютого. У НАБУ вказали, що необхідно отримати експертизу відеозвукозапису, зробленого у ході негласних слідчих (розшукових) дій, датою завершення якої призначено грудень 2020 року. Також детективу ймовірно буде необхідно вчинити й інші слідчі дії.

Якщо вину зловмисників буде доведено, їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що посадовця Держекоінспекції столичного округу судитимуть за хабар у $20 тис.