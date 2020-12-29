Столичні податківці викрили конвертцентр на ринку будівельних матеріалів

Під час обшуків було виявлено понад 900 рулонів плівки ПВХ

Загальна сума несплачених податків склала 7 млн грн

Службові особи одного зі столичних товариств умисно ухилялись від сплати податків протягом двох років. Це відбувалося шляхом проведення безтоварних операцій із придбання будівельних матеріалів від багатьох компаній. Згідно з попередньою інформацією, загальна сума несплачених податків склала 7 млн гривень. Даний факт встановили співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, повідомляє пресслужба столичного управління ДФС.

Підприємці створили конвертаційний центр, що надавав послуги з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ реальним суб’єктам господарювання. Також вони займались переведенням коштів у готівку через ряд підконтрольних суб’єктів господарювання.

Водночас інша група осіб, використовуючи протягом року підконтрольні підприємства, імпортувала товари широкого вжитку з КНР. Серед них плівка ПВХ, електротовари та інше. Під час імпорту мінімізувались митні платежі. У бухгалтерському та податковому обліку компанії реалізація імпортованого товару документально відображалась рядом підприємств, тоді як фактично реалізовувалась за готівку третім особам.

Такі порушення призвели до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 7 млн гривень.

Під час обшуків було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання понад 900 рулонів плівки ПВХ. Її приблизна вартість складає 5 млн гривень. Походження плівки документально ніхто пояснити не зміг.

Слідство триває.

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