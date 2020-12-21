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    В Україні викрили мільярдну схему ухилення від податків при імпорті авто із США та ЄС

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    <p>Всього було реалізовано понад 130 тисяч транспортних засобів</p> - В Україні викрили мільярдну схему ухилення від податків при імпорті авто із США та ЄС

    Всього було реалізовано понад 130 тисяч транспортних засобів

    Фото з відкритих джерел

    Підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 млрд грн

    Державна фіскальна служба викрила схему ухилення від податків на 2 млрд грн при імпорті автомобілів з США та Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба ДФС.

    Згідно з повідомленням, співробітники ДФС спільно з Державною податковою службою викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.

    «Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю», – зазначили у пресслужбі.

    За інформацією відомства, зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин «підприємствам-скрутчикам» для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

    У пресслужбі зазначили, що всього було реалізовано понад 130 тисяч транспортних засобів. Таким чином підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 млрд грн.

    Наразі, триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, що столичний підприємець ухилився від сплати понад 56 млн грн податків.

    Теги: ЄС ДФС США фіскальна служба автомобіль
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