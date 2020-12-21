В Україні викрили мільярдну схему ухилення від податків при імпорті авто із США та ЄС

Всього було реалізовано понад 130 тисяч транспортних засобів

Підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 млрд грн

Державна фіскальна служба викрила схему ухилення від податків на 2 млрд грн при імпорті автомобілів з США та Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба ДФС.

Згідно з повідомленням, співробітники ДФС спільно з Державною податковою службою викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.

«Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю», – зазначили у пресслужбі.

За інформацією відомства, зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин «підприємствам-скрутчикам» для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

У пресслужбі зазначили, що всього було реалізовано понад 130 тисяч транспортних засобів. Таким чином підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 млрд грн.

Наразі, триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що столичний підприємець ухилився від сплати понад 56 млн грн податків.