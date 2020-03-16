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    Експрес до аеропорту «Бориспіль» на час карантину не курсуватиме, – «Укрзалізниця»

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    <p>Експрес Київ &ndash; &laquo;Бориспіль&raquo;</p> - Експрес до аеропорту «Бориспіль» на час карантину не курсуватиме, – «Укрзалізниця»

    Експрес Київ – «Бориспіль»

    Експрес Київ – «Бориспіль» не курсуватиме через падіння пасажиропотоку

    Укрзалізниця у ніч з 16 на 17 березня припиняє курсування експресу до аеропорту «Бориспіль» на період карантину.

    Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    «Укрзалізниця з 00:00 17 березня (в ніч з 16 на 17 березня) тимчасово припиняє курсування рейкового автобусу до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Це пов’язано із падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами», – йдеться у повідомленні.

    К компанії зазначають, що раніше на виконання розпорядження Кабінету міністрів України №288-р Укрзалізниця ухвалила рішення припинити міжнародне пасажирське сполучення з 00:00 17 березня (у ніч з 16 на 17 березня) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.

    В «Укрзалізниці» повідомляють, що внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.

    Нагадаємо, президент Зеленський закликає запровадити надзвичайний стан у Чернівецькій та Житомирській областях, де були підтверджені випадки коронавірусу.

    Також Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

    Сьогодні, 16 березня, у Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

     

     

    здоров'я Укрзалізниця залізниця карантин коронавірус
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