Експрес до аеропорту «Бориспіль» на час карантину не курсуватиме, – «Укрзалізниця»



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Експрес Київ – «Бориспіль»

Експрес Київ – «Бориспіль» не курсуватиме через падіння пасажиропотоку

Укрзалізниця у ніч з 16 на 17 березня припиняє курсування експресу до аеропорту «Бориспіль» на період карантину.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця з 00:00 17 березня (в ніч з 16 на 17 березня) тимчасово припиняє курсування рейкового автобусу до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Це пов’язано із падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами», – йдеться у повідомленні.

К компанії зазначають, що раніше на виконання розпорядження Кабінету міністрів України №288-р Укрзалізниця ухвалила рішення припинити міжнародне пасажирське сполучення з 00:00 17 березня (у ніч з 16 на 17 березня) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.

В «Укрзалізниці» повідомляють, що внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.

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Сьогодні, 16 березня, у Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом