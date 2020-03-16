В Україні обмежать усі внутрішні пасажирські перевезення



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Обмеження набудуть чинності з 12:00 18 березня

В Україні з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежать міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство інфраструктури з 12:00 18 березня заборонить залізничне, авіа- й автобусне сполучення, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

При цьому міські перевезення можуть здійснюватися в режимі не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 осіб автобусах, трамваях і тролейбусах.

Крім того, в містах України, де є метрополітени, буде заборонено їхню роботу. Очікується, що ці заходи будуть перешкоджати поширенню коронавірусу.

Глава держави зазначив, що станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять із них виявились позитивними, а 64 – не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно.

Як повідомлялося, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.