У Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом
В Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19
Лабораторно підтверджено п’ять випадків COVID-19
У Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.
У Центрі громадського здоров’я України підтвердили, що за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ загалом отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: у Чернівецькій області 4 випадки, Житомирській – один.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків.
Станом на 13 березня в Україні було два офіційно підтверджених випадки коронавірусу в Чернівцях.
Нагадаємо, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.
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