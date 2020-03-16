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    Здоров'я

    У Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

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    <p>В Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19</p> - У Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

    В Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

    Лабораторно підтверджено п’ять випадків COVID-19

    У Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом.

    Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

    У Центрі громадського здоров’я України підтвердили, що за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ загалом отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: у Чернівецькій області 4 випадки, Житомирській – один.

    Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків.

    Станом на 13 березня в Україні було два офіційно підтверджених випадки коронавірусу в Чернівцях.

    Нагадаємо, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

    У Києві комунальні підприємства посилили заходи з санітарної обробки доріг, штучних споруд та міського громадського транспорту. Також дезінфекцію транспортних засобів здійснюють усі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких курсують столицею

     

    здоров'я медицина Україна Чернівецька область коронавірус
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