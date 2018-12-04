Експрес до «Борисполя» зламався вдруге за тиждень



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У поїзда виникли проблеми з двигуном

У підсумку, поїзд добрався до аеропорту «Бориспіль» з 30-хвилинним запізненням

У вівторок, 4 грудня, сталась друга за рахунком поломка залізничного експресу на маршруті «Центральний залізничний вокзал Києва – аеропорт Бориспіль».

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на очевидця поломки.

За його словами, у поїзда виникли проблеми з двигуном.

«Поїзд «Київ — аеропорт Бориспіль» заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запускається двигун. Стоїмо на перегоні», - повідомив Макаренко.

Пізніше він додав, що двигун все ж вдалося запустити, проте рейковий автобус PESA 620М-011 так і не поїхав.

У підсумку, поїзд добрався до аеропорту «Бориспіль» з 30-хвилинним запізненням. Але не самостійно – «притягнув» його туди тепловоз М62.

Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнивсядо аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.

4 грудня «Укрзалізниця» почала скасовувати деякі рейси поїзда «Київ Бориспіль Експрес».