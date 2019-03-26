Експрес Київ – «Бориспіль» вже перевіз 200 тисяч пасажирів



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«Kyiv Boryspil Express» почав курсувати 30 листопада 2018 року

У середньому Kyiv Boryspil Express за місяць перевозить близько 50 тисяч пасажирів

Швидкісний залізничний експрес, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль», перевіз 200-тисячного пасажира. Наразі поїзд здійснив вже понад 6 тисяч рейсів. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Нам вдалося реалізувати дійсно якісний та затребуваний проект. Нещодавно, 26 січня, ми зустрічали 100-тисячного пасажира, а сьогодні вже перевезено вдвічі більше. Прогнозуємо, що з початком сезону відпусток у травні-серпні Kyiv Boryspil Express буде користуватися ще більше пасажирів, і ми вже зараз готуємось до цього періоду», – зазначив він.

У середньому Kyiv Boryspil Express за місяць перевозить близько 50 тисяч пасажирів. Як показує статистика, найчастіше пасажири обирають Kyiv Boryspil Express у п’ятницю та середу.

Нагадаємо, сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 27 рейсів. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2. Вартість квитка – 80 грн.