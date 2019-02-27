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    Експресом Київ – «Бориспіль» користуються лише 4% авіапасажирів

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    <span>&laquo;Kyiv Boryspil Express&raquo; почав курсувати 30 листопада 2018 року</span> - Експресом Київ – «Бориспіль» користуються лише 4% авіапасажирів
    «Kyiv Boryspil Express» почав курсувати 30 листопада 2018 року

    За два місяці залізничним експресом скористалися понад 100 тис. осіб

    Експресом, що курсує між Києвом і Міжнародним аеропортом «Бориспіль», з початку його запуску в кінці листопада 2018 року по лютий 2019-го скористалося понад 100 тис. осіб. Про це свідчить інформація, отримана «Українськими новинами» від Міністерства інфраструктури України.

    У той же час, за аналогічний період часу, згідно з даними Мінінфраструктури, пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» склав 2,422 млн пасажирів. 

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    Виходячи з аналізу статистичних даних, послугами спеціалізованої дорожньої гілки і поїздами, що курсують по ній, за звітний період скористалися лише близько 4% авіапасажирів і супроводжуючих їх осіб.

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    Нагадаємо, продаж квитків на новий «Kyiv Boryspil Express» було відкрито 30 листопада 2018 року, після урочистого запуску сполучення за участю президента Петра Порошенка.

    Наразі експрес функціонує в режимі 24/7. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

    Глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов звітував, що 26 січня експрес Київ-Бориспіль перевіз 100-тисячного пасажира. 

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