  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакомпаніям зменшать плату за обслуговування в «Борисполі»

    • Розсилка
    Авіаперевізники платитимуть менше за обслуговування в&nbsp;аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Авіакомпаніям зменшать плату за обслуговування в «Борисполі»
    Авіаперевізники платитимуть менше за обслуговування в аеропорту «Бориспіль»

    Перевізники скоротять свої витрати на послуги в аеропорту приблизно на 200 євро за один рейс

    Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, який передбачає скорочення частки витрат авіакомпаній за послуги з аеронавігаційного обслуговування в аеропорту «Бориспіль» в середньому на 15-20%.

    Читайте також

    Відповідний документ опублікований на офіційному сайті міністерства.

    Проектом наказу пропонується встановити нові одиничні ставки плати за АНО повітряних суден у повітряному просторі України, зокрема встановити різні ставки плати за послуги АНО на підходах і в районі аеродрому окремо для міжнародного аеропорту «Бориспіль» і для всіх інших сертифікованих аеропортів країни.

    Так, одиничну ставку за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому пропонують встановити на рівні 210 євро для Борисполя і 411 євро для всіх інших аеропортів.

    При цьому ставка плати за послуги з АНО на маршруті встановлюється в розмірі 51,1 євро замість діючої 45,56 євро.

    У міністерстві вважають, що зміни створять сприятливі умови для розвитку авіаперевезень, приваблять нові авіакомпанії, що призведе до зниження вартості квитків.

    Крім того, авіакомпанії скоротять свої витрати на послуги з АНО на підході та в районі аеродрому аеропорту «Бориспіль» в середньому на 15-20% - приблизно на 200 євро за один рейс.

    «Зменшення розміру ставки плати за АНО на підході і в районі аеропорту «Бориспіль» компенсується за рахунок збільшення розміру плати за АНО на маршруті та зростання обсягів руху повітряних суден у повітряному просторі України як результату прийняття даного регуляторного акту», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

    Планується, що прийняття нових формул розрахунку АНО призведе до збільшення суми платежів до державного та місцевих бюджетів на суму понад 120 млн гривень в 2019 році в порівнянні з очікуваним показником 2018 року.

     

    Читайте також
    Аеропорт Бориспіль літак авіаперевезення Міністерство інфраструктури послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ