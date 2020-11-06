Рівень Covid-19 в Україні наближається до катастрофічного – Bloomberg

Пацієнт, підключений до апарату ШВЛ у реанімації в Чернівцях. Фото: Жанна Бабаєва, для Hromadske International

Міжнародне агентство Bloomberg пише, що Україна перебуває на межі своєї здатності розміщувати хворих із коронавірусом у лікарнях

«Ситуація швидко міняється зі складної на катастрофічну, – заявив сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов. – Наступну хвилю неможливо пройти легко. Як би швидко ми не додавали лікарняні ліжка, коронавірус поширюється швидше».

В останні дні кількість нових випадків перевищує «поріг» у 9000, який UNICEF визначив як максимальний, за якого лікарні зможуть упоратись.

«Кількість наявних ліжок для пацієнтів із коронавірусом наразі недостатня", – сказала Лотта Силвандер, представниця цього агентства ООН.

Українська влада провалила тестування та відстеження контактів – ключовий метод боротьби з пандемією.

Система тестування та відстеження залишається найслабшою в Європі, – цитує Bloomberg Павла Ковтонюка, голову департаменту охорони здоров'я Київської школи економіки.

«Перед осінньою хвилею відбувалося дуже мало підготовки до встановлення лікарень, обладнання та до навчання медичного персоналу», – сказав він.

Повільна процедура тестування ускладнює відстеження контактів та належну ізоляцію інфікованих.

Тільки 13% коронавірусного фонду, що становив 64.7 млрд грн, пішло на лікарняне обладнання, тестування й апарати штучної вентиляції легенів. Учетверо більше з фонду боротьби з COVID-19 було перенаправлено на будівництво та ремонт доріг.

Перша, успішніша тактика навесні створила фальшиве відчуття безпеки, яке зараз важко подолати.

«Уряд вчасно виділив достатньо грошей на те, щоб боротись із новою хвилею, – сказав Ковтонюк. – Однак ці гроші не було використано на те, що треба через брак чітких пріоритетів й ілюзію, ніби ситуація в Україні стабільна. Додайте ковідну втому – й легко передбачити дуже складну зиму попереду».

Україна поки не планує вводити жорсткий карантин, але діятиме, якщо ситуація погіршиться, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Оригінал

Джерело: texty.org.ua