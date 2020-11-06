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    ВООЗ закликала готуватися до нової пандемії вже зараз

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    ВООЗ закликала готуватися до нової пандемії вже зараз
    Фото: John Perivolaris/Flickr

    ВООЗ вважає, що коронавірус можна перемогти, однак світовій спільноті треба готуватися до нової пандемії вже зараз

    Як повідомяє CNN, це стане головною темою на 73-й щорічній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться 9-14 листопада.

    "Ми можемо перемогти ковід своїми науковими знаннями,рішучими діями та солідарністю...Ми вже бачили за останній рік, що країни, які мають розвинену інфраструктуру охорони здоров'я, були здатні діяти швидко з метою стримування поширення вірусу SARS-CoV-2", - відзначили в організації.

    5 листопада у світі за добу виявили рекордну кількість випадків зараження коронавірусом — 604 248 випадків. Попередній антирекорд (573 тисячі заражень) був встановлений 29 жовтня. Епіцентром поширення інфекції залишається Європа.

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    Наразі у світі зафіксовано 49 мільйонів випадків зараження коронавірусом, вилікувалися 35 мільйонів людей, понад 1, 2 мільйона пацієнтів померло.

    4 листопада Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах країни через нову мутовану форму коронавірусу.  Загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин.

    Вчені вважають, що мутації коронавірусу  у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі. 

    ВООЗ коронавірус
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