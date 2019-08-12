Фонд гарантування вкладів продав київський готель-корабель за 42 млн грн



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Судно побудовано в 2007 році і пришвартовано на Дніпрі у Північно-західній частині Венеціанського острова належало ВТБ-банку

Фонд гарантування намагався продати «Готель Баккара» протягом останніх 3 років

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) реалізував на аукціоні корабель «Готель Баккара», що належав «ВТБ Банк». За лот виручили 42 мільйони гривень.

Про це написав гендиректор «ProZorro.Продажі» Олексій Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

«ЦІна 42 млн грн (!) при стартовій в 16 млн, активно на цьому рівні торгувались. Але цікаво те, шо кілька тижнів тому цей готель виставляли зі стартовою ціною 25 млн грн і не прийшло жодного учасника. А за кілька тижнів до цього виставляли за ціною в 30+ млн, і теж нікого не було», – зазначив Соболєв.

Покупцем активу стало створене у березні 2019 року ТОВ «Будівельна компанія» Активінвестбуд». Її власниками є Юрій Потапов і Сергій Бурка.

Фонд гарантування намагався продати «Готель Баккара» протягом останніх трьох років. Судно побудовано в 2007 році і пришвартовано на Дніпрі у Північно-західній частині Венеціанського острова в Києві.

Нагадаємо, 27 листопада Національний банк визнав «ВТБ Банк» неплатоспроможним. 28 листопада ФГВФО запровадив у банку тимчасову адміністрацію і почав процес розрахунку з вкладниками. Фонд гарантування виявив, що тимчасова адміністрація пограбувала «ВТБ банк» на більш ніж сотню мільйонів гривень.

Нещодавно ФГВФО реалізував свій перший мегапул майже у п’ять разів дешевше.