З Росії з початку року «витікло» 28 мільярдів доларів



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Така динаміка відтоку склалася переважно під впливом операцій банків

Чистий відтік капіталу з РФ в січні-липні 2019 року збільшився в 1,6 рази, до 28 млрд доларів в порівнянні з 17,4 млрд доларів відтоку за аналогічний період 2018 року.

Про це свідчать матеріали Банку Росії, передає «Інтерфакс».

Центробанк відзначає, що така динаміка відтоку склалася переважно під впливом операцій банків, що зберегли порівнянні темпи скорочення зовнішніх зобов’язань при зростанні іноземних активів.

Раніше ЦБ РФ повідомляв, що, за попередньою оцінкою, чистий вивіз капіталу в першому півріччі 2019 року становив 27,3 млрд доларів. Отже, в липні відтік міг становити 0,7 млрд доларів.

За уточненим прогнозом ЦБ, відтік капіталу з РФ в 2019 році при середньорічній ціні нафти 65 доларів за барель очікується на рівні 50 млрд доларів.

В РФ визнали, що не можуть швидко відмовитися від долара.