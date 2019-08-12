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    У Києві створять онлайн-реєстр прибраних вулиць

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    Столичні вулиці прибирають з миючими засобами - У Києві створять онлайн-реєстр прибраних вулиць
    Столичні вулиці прибирають з миючими засобами

    Реєстр планують ввести на сайті «Київавтодору» у серпні

    Комунальна корпорація «Київавтодор» та Київська міська держадміністрація погодилися на пропозицію ввести публічний реєстр прибраних вулиць і очищених зливоприймачів (адреса, дата прибирання). Про це повідомив генеральний директор Асоціації «Український екологічний альянс» Олег Костюшко на своїй сторінці у Facebook.

    Реєстр планують ввести на сайті «Київавтодору» у серпні.

    Публікування інформації про прибрані вулиці розпочнеться після узгодження закріплених територій з іншими балансоутримувачами.

    «Кому буде корисна ця інформація? Депутатам Київради і всім небайдужим мешканцям, які зможуть дізнатися і звіритися з останньою датою прибирання вулиць чи очищення зливоприймачів, а також проконтролювати якість робіт! Також даний реєстр буде наочним прикладом раціонального використання бюджетних коштів, які направляються на обслуговування транспортної інфраструктури міста Києва», - написав Костюшко.

    Він зазначив, що Київ буде першим містом в Україні, де така інформація буде зібрана і оприлюднена на офіційному веб-сайті.

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    У Києві створять онлайн-реєстр прибраних вулиць
    У Києві створять онлайн-реєстр прибраних вулиць

    Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

    Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують проспект Бандери. «Тривають роботи, зокрема, і на такому великому об’єкті, як проспект Степана Бандери. Дорожники працюють цілодобово, бо це важлива транспортна артерія столиці», - розповів столичний голова.

    У суботу, 10 серпня, на проспекті Бандери запустили рух по оновленій частині магістралі.

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