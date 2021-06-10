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    «Французька весна» змінить рух громадського транспорту в Києві (схеми)

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    Буде змінено маршрути тролейбусів №№&nbsp;6,&nbsp;16,&nbsp;18 - «Французька весна» змінить рух громадського транспорту в Києві (схеми)
    Буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18
    Фото: Київпастранс

    Фестиваль «Французька весна в Україні» на Софійській площі триватиме два дні

    11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 у Києві буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Зміни в роботі громадського транспорті пов’язані із проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі.

    Рух маршрутів буде організовано:

    • тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
    • тролейбуси №№ 16, 18 відповідно – від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

    Також нагадаємо, що 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку.

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    Теги: Київ громадський транспорт фестиваль Київпастранс
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    «Французька весна» змінить рух громадського транспорту в Києві (схеми)