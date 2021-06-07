Вуличні вистави, світлове шоу, концерти. Як у Києві проходитиме «Французька весна в Україні»

Світлове шоу фестивалю «Французька весна в Україні» у 2015 році

На вуличну виставу «Я – мрія...» з монументальною світловою проекцію у музичному супроводі від легендарного українського гурту «ДахаБраха» можна потрапити за попередньою реєстрацією

11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-й щорічний національний фестиваль «Французька весна в Україні». Відповідну ініціативу Посольства Франції в Україні підтримано розпорядженням КМДА № 1216.

Завдяки новому формату пленеру кияни зможуть відвідати культурні заходи, дотримуючись карантинних норм. Також долучитись до цих подій можна буде й онлайн.

У зв’язку із проведенням фестивалю 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку. Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями, про що буде повідомлено додатково.

Окрім цього, КП «Київміськсвітло» доручено частково відключати зовнішнє освітлення з 7 до 12 червня із 20:00 до 23:00 на Софійській площі, вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської). Зокрема, для проведення монументальної світлової проекції «Я – мрія…», створеної із використанням 3D-технологій.

Організатори заходу звертають увагу, що цього року у зв'язку з протиепідемічними обмеженнями вхід на виставу буде доступний безкоштовно, однак за попереднім записом в межах наявних місць:

реєстрація на 11 червня: https://jesuisunreve1106.ticketforevent.com/

реєстрація на 12 червня: https://jesuisunreve1206.ticketforevent.com/

«Я – мрія…» – монументальна світлова проекція, побудована з використанням 3D-технологій. Вистава висвітлює тему свободи як загальнолюдської цінності на зворушливому прикладі України. Автором музикального супроводу став відомий український гурт «ДахаБраха».

Виставу проводить Французький інститут в Україні від компанії «Spectaculaire, les Allumeurs d’images». Компанія вже відвідувала Київ у 2015 році, і тоді ця подія мала величезний успіх завдяки її гуманістичному змісту.

Вуличні вистави, концерти класичної музики, кінопокази, фотовиставки, зустрічі із митцями та інтелектуальні дебати чекають цього разу на відвідувачів фестивалю не лише в Києві, а й у семи великих обласних центрах України: Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Рівному та Харкові.

Так, уже традиційно київські глядачі матимуть змогу першими побачити новинки французького кіно завдяки програмі допрем’єрних показів як популярних, так і авторських стрічок різних жанрів.

Завдяки «Французькій весні в Україні» у Києві створено урбаністичні картини від найкращих муралістів Франції. У 2021 році до них приєднається митець Nelio, який створить мурал на факультеті інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Детальна програма всіх заходів – за посиланням: http://printempsfrancais.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/programme-mai-juin-31_05-ukr.pdf