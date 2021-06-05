Оголошено переможців кінофестивалю «Молодість»

Гран-прі за найкращий фільм із призом у 10 тисяч доларів та статуетку «Скіфський олень» отримав повнометражний ігровий фільм «Стаючи Моною»

Ювілейний, 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців. Про це повідомляє Укрінформ.

Кращі стрічки цьогорічних конкурсних програм назвали під час урочистої церемонії нагородження у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів.

Гран-прі за найкращий фільм із призом у 10 тисяч доларів та статуетку «Скіфський олень» отримав повнометражний ігровий фільм «Стаючи Моною» - режисери Сабіне Люббе Баккер та Нільс ван Куворден, Нідерланди.

У Міжнародному повнометражному конкурсі переміг фільм «Кельти», режисерка Міліца Томовіч, Сербія.

У Міжнародному короткометражному конкурсі переможцем став фільм «Чорне сонце Палермо», режисерка Жозефін Жуане, Франція.

В Міжнародному студентському конкурсі приз за найкращий фільм був розділений між двома стрічками: «Я хочу повернутись, повернутись, повернутись», Ельза Розенґрен, Німеччина; «Філіпіньяна», Рафаель Мануель, Сполучене Королівство, Філіппіни.

У конкурсі Sunny Bunny переможцем став фільм «Макове поле», режисер Євген Жубеляну, Румунія.

У міжнародному конкурсі Документального дебютного кіно, який цьогоріч проводився вперше, переміг фільм «Гарячі новини», режисери Рінту Томас, Сушміт Гош, Індія.

Переможцем Національної конкурсної програми короткометражних фільмів став «20-11-7» Аліни Панасенко, Україна.

У дитячому конкурсі Teen Screen переміг «Космічний хлопчик» Олів’є Перу, Бельгія.

Почесну нагороду за внесок у світове кіномистецтво 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» отримав легендарний польський актор Данієль Ольбрихський.

«Скіфського оленя» йому вручили художній керівник кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі та видатний польський режисер Кшиштоф Зануссі.

Фільмом-закриттям фестивалю став містичний трилер Станіслава Капралова «Егрегор» за участю Данієля Ольбрихського. Показ фільму, знятого у копродукції України та Польщі, став світовою прем’єрою.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував організаторам заходу та команді фестивалю «Молодість», а також журі – «за те, що мали мужність визначити переможців».

«Мене особливо тішило сьогодні, що не у віртуальному світі, а в реальному звучали ці два слова – «Молодість» і «Київ», – підкреслив Ткаченко.

Як нагадали ведучі церемонії нагородження акторка Ірма Вітовська і телеведучий Єгор Гордєєв, фестиваль не завершується, 6 червня відбудуться кінопокази. Ведучі, зокрема, повідомили, що цьогоріч на кінофестивалі «Молодість» у різних програмах було показано 206 фільмів.

Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків.