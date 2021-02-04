Газ дорожчає, комуналка росте: Кличко підказав киянам, як платити менше

Кличко закликає киян брати участь у програмах співфінансування термомодернізації будинків

Енергоефективні заходи дозволяють мешканцям столичних багатоповерхівок економити на вартості комунальних послуг до 40%. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відвідання будинку в Оболонському районі, де здійснили заходи з енергоефективності. У багатоповерхівці на вулиці Йорданській, зокрема, встановили індивідуальний теплопункт, оновили мережі, замінили вікна і двері на сучасні, енергозберігаючі.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Цьому житловому будинку 44 роки. В програмі співфінансування брав участь неодноразово - у 2018 та 2019 роках. Завдяки участі в програмі співфінансування 70/30 за допомоги міста в будинку встановили індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням та можливістю дистанційного керування з мобільного телефону, замінили внутрішні мережі та зробили якісну теплоізоляцію, що дозволило уникнути тепловтрат. А також замінили вікна та двері в під'їздах на енергозберігаючі. На 2021 рік мешканці подали заявку на утеплення фасаду», – сказав Кличко.

Загальна вартість робіт у будинку склала 1,2 млн грн, з яких допомога міста становила 850 тис. грн, тобто 70%. У результаті вартість комунальних послуг для мешканців знизилась майже на 40%.

«Так, за грудень власники двокімнатної квартири площею 60 кв. м сплатили менше 1 тис. грн. Тоді як мешканці такого ж будинку поруч, де енергоефективних робіт ще не здійснювали, сплатили за таку ж площу майже вдвічі більше, – зазначив мер. – Здійснення енергоефективних заходів – це реальний та ефективний спосіб зменшити вартість комунальних послуг для мешканців. І це особливо важливо сьогодні – на тлі зростання вартості природного газу та електроенергії. До того ж, люди повертають вкладені кошти за 1-2 опалювальних сезони. Все залежить від погодних умови та від технічного стану будинку».

За словами мера, Київ першим розпочав впроваджувати програми співфінансування термомодернізації будинків та надавати реальну допомогу людям для зниження цін у платіжках.

У столиці діє дві програми співфінансування:

конкурс «70/30» – для ОСББ та ЖБК, де місто оплачує 70% вартості робіт, мешканці – 30%;

програма «Капремонти», що працює для всіх без винятку будинків і має більш лояльні умови співфінансування. Щороку інтерес мешканців столиці до цих програм зростає.

За кілька останніх років в рамках механізмів співфінансування на термомодернізацію житлових будинків спрямували близько мільярда гривень. За цей час місто виділило понад 600 млн грн, самі ж мешканці – зібрали понад 300 мільйонів. На цей рік в бюджеті столиці передбачили 200 млн гривень на здійснення енергоефективних робіт та капремонтів у багатоквартирних будинках Києва.

На сьогодні в програмах енергоефективності вже взяли участь близько 600 столичних будинків.