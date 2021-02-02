Компенсація за електроенергію: скільки мешканців Київщини її отримають

Компенсація буде надаватись у зв’язку зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію

Жителям Київщини розповіли про порядок компенсації і хто на неї може претендувати

Компенсації за електричне опалення отримають майже 16 тисяч родин у Київській області. Кошти будуть нараховуватись на особисті рахунки споживачів автоматично.

Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

Володін нагадав, що уряд затвердив порядок компенсації за електроопалення, яка буде надаватись у зв’язку зі скасуванням пільгового тарифу на електроенергію.

Компенсації будуть сплачуватись із державного бюджету.

Згідно з порядком, кошти спочатку будуть спрямовуватись постачальникам універсальних послуг. Ті в свою чергу зараховуватимуть їх як часткову оплату за спожиту у I кварталі 2021 року електричну енергію на особові рахунки споживачів.

При цьому постачальники універсальних послуг повинні поінформувати споживача про надану йому компенсацію шляхом розміщення відповідної інформації у платіжному документі, а також в особистому кабінеті споживача.

Претендувати на компенсацію можуть:

люди, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;

люди, які проживають у багатоквартирних будинках, які не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості);

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Усього в Україні, як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, компенсацію отримають понад 600 тисяч українських родин. На це з держбюджету виділять 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів.