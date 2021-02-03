Нова пільга на електроопалення: хто має право і як отримати

Тарифи для населення встановлені з 1 січня 2021 року

Постановою Кабінету Міністрів України №1325 від 28.12.2020р. встановлена фіксована ціна на електроенергію для населення з 1 січня по 31 березня 2021 року, яка є єдиною для всіх споживачів незалежно від обсягів споживання, місця проживання та соціального статусу.

Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів з 1.01.2021 року становить 1,68 грн/кВт∙год з ПДВ незалежно від обсягу споживання.

Продовжують діяти тарифні коефіцієнти (двозонні, тризонні) для споживачів, у яких встановлені багатозонні прилади обліку.

До уваги споживачів з електроопаленням та багатодітних сімей!

Постановою Кабінету Міністрів України №64 від 01.02.2021р. затверджена компенсація витрат певним категоріям споживачів:

багатодітним, прийомним сім’ям та будинкам сімейного типу;

населенню, що проживає в будинках з електроопаленням та мало право на знижений тариф станом на 31.12.2020;

населенню, що проживає в негазифікованих будинках і без централізованого теплопостачання та мало право на знижений тариф станом на 31.12.2020.

Цим категоріям клієнтів держава компенсує додаткові витрати, що виникли в результаті зростання ціни з 1.01.2021р. (1,68 грн/кВт∙год) до рівня, що відповідає цінам, які діяли у 2020 році (0,9 грн/кВт∙год).

Компенсація передбачена на обсяг фактичного споживання у І кварталі 2021 року і буде надаватись щомісячно.

Для споживачів, які мають субсидію, компенсація надаватиметься у складі субсидії. За її розрахунок та виплату відповідають управління праці та соціального захисту населення.

Для споживачів, які не мають субсидії, компенсація буде перерахована за рахунок бюджетних коштів безпосередньо електропостачальнику, як оплата за особовим рахунком споживача. Сума до сплати у паперовому рахунку споживача буде зменшена на розмір такої компенсації. В Особистому кабінеті сума до сплати з урахуванням компенсації буде відображена після 10 числа.

Для отримання компенсації оформлювати додаткові документи чи подавати заяви не потрібно.

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Чи діє «нічний» тариф з 01.01.2021р.?

Так, тарифні коефіцієнти для багатозонних (двозонних та тризонних) приладів обліку залишаються без змін. Вони будуть застосовуватись при розрахунках, зокрема і для споживачів, яким у І кварталі 2021 року надаватиметься компенсація від держави.

При встановленому 2-х зонному лічильнику, до тарифів будуть застосовані відповідні коефіцієнти, диференційовані за часом доби:

0,5 тарифу з 23:00 до 7:00 ;

повний тариф у інші години доби;

1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00;

повний тариф з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00;

0,4 тарифу з 23:00 до 7:00.

Які тарифи встановлені для населення з електроопаленням? У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року №1325 весь спожитий після 01.01.2021 року обсяг електроенергії буде тарифікуватися за фіксованою ціною – 1,68 грн/кВт∙год. При цьому населення з електроопаленням, що мало право на знижений тариф станом на 31.12.2020р., отримуватиме у І кварталі 2021 року державну компенсацію у вигляді збільшення розміру субсидії або через зарахування коштів на особовий рахунок в електропостачальника.

Який тариф діє для багатодітних сімей?

Постановою Кабінету Міністрів України №1325 від 28.12.2020р. з 1 січня по 31 березня 2021 року визначено фіксовану ціну на електроенергію для всіх жителів України – 1,68 грн/кВт∙год на весь обсяг споживання незалежно від місця проживання та соціального статусу. Ця ціна поширюється, зокрема, і на багатодітних та прийомних сімей, а також дитячі будинки сімейного типу. При цьому у І кварталі 2021 року їм надаватиметься державна компенсація у вигляді збільшення розміру субсидії або через зарахування коштів на особовий рахунок в електропостачальника.

Чому тарифи діють лише до 31.03.2021?

Період дії тарифів встановлений в постанові Кабінету Міністрів України №1325. Тариф, що буде застосовуватися після цього періоду, залежить виключно від подальших рішень Уряду.

Який тариф діє для населення, що проживає в 30-км зоні АЕС?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1325 з 1 січня по 31 березня 2021 року визначено фіксовану ціну на електроенергію для всіх жителів України – 1,68 грн/кВт∙год на весь обсяг споживання незалежно від місця проживання та соціального статусу. Ця ціна поширюється, зокрема, і на населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні АЕС. 30% знижка до чинного тарифу застосовуватись не буде. На Дніпропетровщині це актуально для міст Нікополь, Марганець та Томаківка.

Як отримати компенсацію від держави споживачам з електроопаленням та багатодітним сім’ям?

Щоб отримувати компенсацію у І кварталі 2021 року, споживачам з електроопаленням та багатодітним сім’ям не потрібно оформлювати додаткові документи чи подавати заяви.

За наявності субсидії компенсація буде виплачена у її складі. У такому разі розрахунки та виплати субсидії здійснюють управління праці та соціального захисту населення.

Якщо субсидія не оформлена, компенсація буде зарахована на особовий рахунок клієнта в електропостачальника.

Який розмір компенсації я отримаю?

Компенсація, що буде зарахована на особовий рахунок споживача в електропостачальника, дорівнюватиме різниці вартості електроенергії за зниженим тарифом (0,9 грн/кВт∙год) та фіксованою ціною (1,68 грн/кВт∙год). Для точного розрахунку суми компенсації в залежності від спожитого обсягу електроенергії важливо своєчасно передавати показання електролічильника.

Коли та де можна побачити, що компенсація надійшла на мій особовий рахунок в електропостачальника?

Компенсація буде відображена у рахунках за січень, за лютий та за березень. У паперовій платіжці сума до сплати буде зменшена на розмір компенсації, для тих осіб, які не оформлювали субсидії, і відображена в Особистому кабінеті після 10 числа.