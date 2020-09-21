Гендиректор Carlsberg повідомив деталі вибуху на київському пивзаводі



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Дах очисних споруд заводу пошкоджено Фото: Євген Шевченко, Facеbook

Вибух газового балона внаслідок порушення працівниками підрядника техніки безпеки

На київському пивоварному заводі Carlsberg Ukraine 20 вересня стався вибух газового балона.

Про це повідомив у Facеbook генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

«Інтернет почали заповнювати новини про вибух на нашому київському заводі. Це правда, вибух стався близько 16:00, коли двоє працівників підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд. Один із них отримав садна, госпіталізація не знадобилася. Дах очисних споруд пошкоджено – сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко», – написав він.

За словами Шевченка, попередня версія – вибух газового балона внаслідок порушення працівниками підрядника техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт.

«Ведеться розслідування», – зазначив гендиректор Carlsberg. За його словами, підприємство було застраховано.

Раніше у поліції повідомили, що у Голосіївському районі столиці прогримів вибух на підприємстві, постраждало двоє працівників.

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group - однієї з провідних пивоварних груп у світі, продукція якої продається більш ніж у 150 країнах.

До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварних заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.