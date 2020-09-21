Гендиректор Carlsberg повідомив деталі вибуху на київському пивзаводі
Вибух газового балона внаслідок порушення працівниками підрядника техніки безпеки
На київському пивоварному заводі Carlsberg Ukraine 20 вересня стався вибух газового балона.
Про це повідомив у Facеbook генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.
«Інтернет почали заповнювати новини про вибух на нашому київському заводі. Це правда, вибух стався близько 16:00, коли двоє працівників підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд. Один із них отримав садна, госпіталізація не знадобилася. Дах очисних споруд пошкоджено – сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко», – написав він.
За словами Шевченка, попередня версія – вибух газового балона внаслідок порушення працівниками підрядника техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт.
«Ведеться розслідування», – зазначив гендиректор Carlsberg. За його словами, підприємство було застраховано.
Раніше у поліції повідомили, що у Голосіївському районі столиці прогримів вибух на підприємстві, постраждало двоє працівників.
Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group - однієї з провідних пивоварних груп у світі, продукція якої продається більш ніж у 150 країнах.
До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварних заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.