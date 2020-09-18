На підпільному виробництві сигарет у Польщі затримали 12 українців

Загалом на нелегальній фабриці виявили 5,8 млн штук сигарет, приблизно 1,7 млн тонн тютюнової суміші й кількадесят піддонів з напівпродуктами. Збитки Держказначейства Польщі становлять 6,5 млн злотих (4,4 млн грн).

Правоохоронці також вилучили мільйон злотих (7,4 млн грн) у готівці та три автомобілі, включно з вантажівкою для доставлення сигарет за межі Польщі.

Завод був облаштований прямо в приватному будинку в підсобному приміщенні. Паралельно в ньому проживали 13 службовців, переважно іноземці. За даними правоохоронців, члени незаконно виробляли та торгували сигаретами з листопада 2019 року.

Слідчі наголошують, що сигарети, ймовірно, вивозили за межі Польщі та продавали там. У такому випадку втрати Державного казначейства в частині акцизного збору, ПДВ та митних зборів можуть скласти майже 40 мільйонів злотих (298 млн грн).

Нагадаємо, що на Буковині знайшли підпільний завод з виробництва кави.