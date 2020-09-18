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    На підпільному виробництві сигарет у Польщі затримали 12 українців

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    Так виглядає підпільний цигарковий завод, який викрили правоохоронці Польщі - На підпільному виробництві сигарет у Польщі затримали 12 українців
    Так виглядає підпільний цигарковий завод, який викрили правоохоронці Польщі

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    У Великопольському воєводстві Польщі (захід країни) правоохоронці виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет. До цього причетні 16 людей, серед яких – 12 громадян України. Про це повідомляє Центральне слідче бюро поліції Польщі (CBSP).

    Загалом на нелегальній фабриці виявили 5,8 млн штук сигарет, приблизно 1,7 млн тонн тютюнової суміші й кількадесят піддонів з напівпродуктами. Збитки Держказначейства Польщі становлять 6,5 млн злотих (4,4 млн грн).

    Правоохоронці також вилучили мільйон злотих (7,4 млн грн) у готівці та три автомобілі, включно з вантажівкою для доставлення сигарет за межі Польщі.

    Причетний до нелегальної фабрики з виробництва сигарет, Польща, 18 версня 2020 року

    Завод був облаштований прямо в приватному будинку в підсобному приміщенні. Паралельно в ньому проживали 13 службовців, переважно іноземці. За даними правоохоронців, члени незаконно виробляли та торгували сигаретами з листопада 2019 року.

    Слідчі наголошують, що сигарети, ймовірно, вивозили за межі Польщі та продавали там. У такому випадку втрати Державного казначейства в частині акцизного збору, ПДВ та митних зборів можуть скласти майже 40 мільйонів злотих (298 млн грн).

    Нагадаємо, що на Буковині знайшли підпільний завод з виробництва кави.

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