На столичному підприємстві стався вибух, двоє людей поранені



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Вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine Фото Вартові Еспресо

Вибух стався на пивному заводі

У Голосіївському районі столиці прогримів вибух на підприємстві, постраждало двоє працівників.

Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

Про вибух на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях правоохоронців повідомили близько 16:00. На місце прибули патрульні і слідчо-оперативні групи.

«За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога», – йдеться у повідомленні поліції

Поліцейські на місці події встановлюють усі обставини та причини вибуху. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація цій події.

За даними Вартових Еспресо, вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine – він розташований за адресою Пирогівський шлях, 137.

До слова, потужний вибух прогримів в п’ятницю, 11 вересня, біля готелю в південному китайському місті Чжухай. Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 вересня, у Дніпрі пролунав вибух, в результаті постраждав чоловік. Здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати РГД-5.

Як повідомлялося, у столиці 17 вересня у ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух. За попередніми даними, постраждали дві людини.