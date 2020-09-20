  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На столичному підприємстві стався вибух, двоє людей поранені

    • Розсилка
    Вибух стався на&nbsp;Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine&nbsp; - На столичному підприємстві стався вибух, двоє людей поранені
    Вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine 
    Фото Вартові Еспресо

    Вибух стався на пивному заводі

    У Голосіївському районі столиці прогримів вибух на підприємстві, постраждало двоє працівників.

    Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

    Про вибух на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях правоохоронців повідомили близько 16:00. На місце прибули патрульні і слідчо-оперативні групи.

    «За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога», – йдеться у повідомленні поліції

    Поліцейські на місці події встановлюють усі обставини та причини вибуху. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація цій події.

    За даними Вартових Еспресо, вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine – він розташований за адресою Пирогівський шлях, 137.

    До слова, потужний вибух прогримів в п’ятницю, 11 вересня, біля готелю в південному китайському місті Чжухай. Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 11 вересня, у Дніпрі пролунав вибух, в результаті постраждав чоловік. Здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати РГД-5.

    Як повідомлялося, у столиці 17 вересня у ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух. За попередніми даними, постраждали дві людини.

    вибух Київ рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies