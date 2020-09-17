Вибух у ресторані на Андріївському узвозі: поліція назвала причину



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Постраждали три працівники кухні, які перебували поруч, двох з них опіками та травматичним шоком госпіталізували

На кухні ресторану «Канапа» вибухнули чотири побутових газових балончики, - ДСНС

У Києві на кухні ресторану «Канапа» вибухнули чотири побутових газових балончики, через що троє співробітників отримали травми. Про це в четвер, 17 вересня, повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

«Після прибуття на місце події рятувальники попередньо встановили, що в приміщенні кухні внаслідок розігріву печі, вибухнули чотири побутових газових балончики ємністю по 0.75 л. Постраждали три працівники кухні, які перебували поруч, двох з них госпіталізували з опіками та травматичним шоком працівники швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що одна людина, яка травмувалася, отримала допомогу на місці і від подальшої госпіталізації відмовилася.

Рятувальники поінформували, що о 16:13 рятувальники ліквідували пожежу.

Остаточна причина вибуху встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 17 вересня у столичному ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух.