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    Вибух у ресторані на Андріївському узвозі: поліція назвала причину

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    Постраждали три працівники кухні, які перебували поруч, двох з них опіками та травматичним шоком госпіталізували - Вибух у ресторані на Андріївському узвозі: поліція назвала причину
    Постраждали три працівники кухні, які перебували поруч, двох з них опіками та травматичним шоком госпіталізували

    На кухні ресторану «Канапа» вибухнули чотири побутових газових балончики, - ДСНС

    У Києві на кухні ресторану «Канапа» вибухнули чотири побутових газових балончики, через що троє співробітників отримали травми. Про це в четвер, 17 вересня, повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

    «Після прибуття на місце події рятувальники попередньо встановили, що в приміщенні кухні внаслідок розігріву печі, вибухнули чотири побутових газових балончики ємністю по 0.75 л. Постраждали три працівники кухні, які перебували поруч, двох з них госпіталізували з опіками та травматичним шоком працівники швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що одна людина, яка травмувалася, отримала допомогу на місці і від подальшої госпіталізації відмовилася.

    Рятувальники поінформували, що о 16:13 рятувальники ліквідували пожежу.

    Остаточна причина вибуху встановлюються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 17 вересня у столичному ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух.

    вибух Київ ДСНС рятувальники поліція
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