Генпрокуратура направила до суду справу двох екс-«беркутівців»

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Силовий розгін активістів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності

Один із підозрюваних є діючим співробітником поліції та помічником народного депутата України (на громадських засадах)

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх співробітників підрозділу «Беркут», які підозрюються у причетності до перешкоджання проведенню зборів та мітингів з листопада 2013-го по лютий 2014 року і, зокрема у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Так, 21.05.2018 до Шевченківського районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України у Києві (один з яких є діючим співробітником поліції та помічником народного депутата України (на громадських засадах), які обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів», - інформують у прокуратурі.

Раніше за фактами цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти щодо колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві та 7 працівників столичного «Беркуту», нагадують у ГПУ.

Досудове розслідування щодо встановлення організаторів та співвиконавців злочинів, вчинених під час протестних акцій, триває.

Як повідомлялося, колишній командувач Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (часів Януковича), генерал-лейтенант Станіслав Шуляк визнав, що особисто віддавав наказ стріляти по протестувальниках на Майдані під час Революції гідності.