Шуляк визнав, що особисто віддавав наказ стріляти по майданівцях

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Шуляк під час допиту

Я особисто віддавав наказ стріляти одному з підрозділів загону «Омеги» в разі виявлення осіб, які стріляють по співробітниках міліції, - Шуляк

Колишній командувач Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (часів Януковича), генерал-лейтенант Станіслав Шуляк визнав, що особисто віддавав наказ стріляти по протестувальникам на Майдані під час Революції Гідності. Про це він сказав сьогодні під час допиту в Оболонському суді Києва у справі Януковича. Допит проводився у режимі відеоконференції, Шуляк знаходився в окупованому Сімферополі.

«В лютому 2014 року жодних команд ні від кого з вищого керівництва на застосування зброї проти учасників протесту я не отримував... Я особисто віддавав наказ одному з підрозділів загону «Омеги» в разі виявлення осіб, які стріляють по співробітниках міліції і Внутрішніх військ, зокрема з боку консерваторії, відкривати вогонь на ураження без попередження», - сказав Шуляк.

У той же час Шуляк стверджує, що його підлеглі доповідали, що місцевість дуже задимлена через горіння покришок, а тому не стріляли через погану видимість.

За словами екс-начальника ВВ, 20 лютого перша інформація про постріли на Майдані надійшла близько 7 ранку, а близько 8 - про перших загиблих і поранених. Екс-керівник ВВ зауважив, що віддав наказ про відведення внутрішніх військ із зони обстрілу на перетині вулиць Інститутської та Ольгинської.

Шуляк стверджує, що готель «Україна» «повністю перебував на території, яка контролювалася протестувальниками». За його словами, снайперський вогонь з вікон готелю вівся «на професійному рівні з різних позицій, які важко ідентифікувати». На питання про те, по кому вівся вогонь, він відповів, що «спостерігачами встановлено, що стріляли в напрямку нижньої частини вулиці Інститутської та Жовтневого палацу».

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