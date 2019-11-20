Гігантські китайські ліхтарі повертаються: на киян чекає новорічна казка (фото)



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Більше 30 нових гігантських фігур створять чарівну атмосферу на Співочому полі

Кияни зануряться в таємничий світ казок і легенд Піднебесної

13 грудня, напередодні новорічних свят, на столичному Співочому полі стартує Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Це виставка світлових інсталяцій, що полюбилася всім, на новий манер, яка занурить відвідувачів в таємничий світ казок і легенд Піднебесної.

За словами організаторів, композиції для виставки везуть з Англії і Китаю. А збирати і монтувати їх буде спеціально запрошена команда інженерів з Піднебесної.

«Це вже другий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який відбудеться в Києві. Вперше він відвідав столицю на початку цього року, а після відправився до Одеси і Харкова. Захід пройшов з великим успіхом у всіх трьох містах і ми отримали дуже багато відгуків від задоволених відвідувачів. Тому вирішили зробити новорічний сюрприз і привезти фестиваль знову, але в новому форматі з новими світловими інсталяціями і святковим шоу», - розповів організатор фестивалю Денис Погорілко, керівник компанії Grand Event.

Більше 30 нових гігантських фігур «Легенди Піднебесної» створять чарівну атмосферу на Співочому полі: легендарна теракотова армія і велика китайська стіна, пекінська опера, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок і легенд, китайський зоопарк, сади райських птахів, фламінго, пандочок, гігантські квіти, алея закоханих і багато іншого.

Також на відвідувачів чекає феєричне шоу китайських артистів; резиденція китайського Санта Клауса з подарунками; розважальні зони для дорослих і дітей; фуд-зона з китайськими ресторанами і чайна церемонія; святковий ярмарок сувенірів, ароматний глінтвейн, тематичні майстер-класи; насичена розважальна програма і багато приємних сюрпризів.

Фестиваль працюватиме щодня з 16:00 до 22:00 і триватиме до 2 лютого.