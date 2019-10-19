Кличко показав киянам і гостям столиці квіткове сузір’я на Співочому полі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Співочому полі до 27 жовтня триває фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я»

Дизайнери «Київзеленбуду» використали більше 20 тисяч хризантем різних кольорів, аби створити цю красу. А ще на Співочому облаштовані фотозони, працює ярмарка і панує чудовий осінній настрій.

Відео зі Cпівочого поля опублікував мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Поки радує теплом така гарна осінь, треба насолоджуватися її атмосферою! Зокрема, рекомендую заглянути на Співоче поле, де до 27 жовтня триває яскравий фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я». Ви помилуєтеся сузір’ям Золотої та Летючої риб, Гончих Псів і Дракона, Райського Птаха та Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця і Пегаса – справжнє зоряне небо. Із квітів», – розповів Кличко у дописі до відео.

Він зазначив, що дизайнери «Київзеленбуду» використали більше 20 тисяч хризантем різних кольорів, аби створити цю красу. А ще на Співочому облаштовані фотозони, працює ярмарка і панує чудовий осінній настрій.

«Хто збирається на фестиваль увечері, на вас чекатиме приємний сюрприз – у вечірній час Співоче поле перетворюється на казку. Всі локації гарно підсвічуються», – додав мер Києва.

Попри те, що зовсім скоро зима, «зеленбудівці» після завершення фестивалю хризантем почнуть планувати і готувати вже весняну виставку тюльпанів.

Нагадаємо, сьогодні, 19 та 20 жовтня, у Києві рух трамваїв маршруту №1 буде тимчасово призупинено.