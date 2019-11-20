Синоптики склали прогноз погоди на Новий рік в Україні



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Метеоролог розповів, що на Новий рік-2020 погода буде морозною

За прогнозом сайту «Метеоролог» грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай у цей час. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.

У Східній Європі відхилення від середньої температури в грудні очікується в межах 3 градусів за Цельсієм. Погода буде вологою і сирою, прогнозуються опади мокрого снігу з дощем. Фахівці не виключають, що місяць встановить температурні рекорди. Похолодання і снігопади з'являться у другій половині грудня.

А ось народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що під кінець першого зимового місяця в Україну прийдуть морози і на Новий рік буде холодно, але без снігу. 31 грудня середня температура повітря досягне -9 градусів.

Британські метеорологи у свою чергу приголомшили своїм прогнозом для України. На їхню думку, нас чекає найсуворіша зима за 30 років. Морози сягатимуть до -20 градусів нижче нуля.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що на початку грудня можливе короткочасне потепління, а з 12 грудня в Україні почнуться сильні морози. Крім того, каже синоптик, в січні і лютому морози посиляться.

«Морози сягатимуть -18...-25 градусів. Очікуються також рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Практично вся зима буде дуже сніжною», – зазначив Горбань.

Нагадаємо, що на новорічно-різдвяні свята у грудні 2019 року і січні 2020 року українці будуть відпочивати вісім днів.