Головна столична театральна премія оголосила список номінантів



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Премія щорічно вручається, як правило, 27 березня або напередодні Міжнародного дня театру

Вперше «Київську пектораль» було вручено 27 березня 1993 року

Столична театральна премія «Київська пектораль», заснована за ініціативи Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році, оголосила номінантів премії за підсумками 2018 року.

Номінанти театральної премії «Київська пектораль-2018»:

«За кращу драматичну виставу»

1. Вільям Шекспір «Коріолан», режисер Дмитро Богомазов (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

2. Інсценізація Юрія Одинокого за романом Федора Достоєвського «Ідіот», режисер Юрій Одинокий (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Ігор Федірко за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», режисер Ігор Федірко (Київський академічний театр ляльок)

«За кращу музичну виставу»

1. Джеррі Бок «Скрипаль на даху», режисер Богдан Струтинський (Київський національний академічний театр оперети)

2. На музику Астора Пьяццолли та інших композиторів «Історії у стилі танго», лібретто, хореографія, постановка – Артем Шошин (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)

3. Ліна Костенко «Маруся Чурай», режисер Сергій Павлюк (Київський національний академічний театр оперети)

«За кращу дитячу виставу»

1. Юрій Шевченко «Король Дроздобород» (за мотивами казки братів Грімм), режисер Дмитро Тодорюк (Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)

2. Ян Екхольм «Людвіг ХІV», режисер Анастасія Вервейко (Київський академічний театр юного глядача на Липках)

3. Марина Богомаз «Крап-ля», режисер Марина Богомаз (Київський академічний театр ляльок)

«За кращу камерну виставу (виставу малої сцени)»

1. Ларс Нурен «Війна», режисер Давид Петросян (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

2. Авґуст Стріндберґ «Фрекен Юлія», режисер Іван Уривський (Київський академічний театр «Золоті Ворота»)

3. За п’єсами підлітків «Схід-Захід», режисер Влада Бєлозоренко (Київський театр «Актор»)

«За кращу режисерську роботу»

1. Дмитро Богомазов, вистава Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

2. Юрій Одинокий, вистава за романом Федора Достоєвського «Ідіот» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Іван Уривський, вистава Авґуст Стріндберґ «Фрекен Юлія» (Київський академічний театр «Золоті Ворота»)

«За краще виконання чоловічої ролі»

1. Олександр Печериця, за роль Мишкіна Лева Миколайовича, у виставі за романом Федора Достоєвського «Ідіот» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

2. Дмитро Рибалевський, за роль Кая Марція (Коріолана), у виставі Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Дмитро Олійник, за роль Яна, у виставі Авґуст Стріндберґ «Фрекен Юлія» (Київський академічний театр «Золоті Ворота»)

«За краще виконання жіночої ролі»

1. Олена Хохлаткіна, за роль Памели, у виставі Джон Патрик «Дорога Памела» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

2. Анжеліка Савченко, за роль Барашкової Настасьї Пилипівни, у виставі за романом Федора Достоєвського «Ідіот» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Олеся Жураківська, за роль Матері, у виставі за п’єсами підлітків «Схід-Захід» (Київський театр «Актор»)

«За краще виконання чоловічої ролі другого плану»

1. Остап Ступка, за роль Сіцінія Велута, у виставі Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

2. Іван Шаран, за роль Юнія Брута, у виставі Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Віталій Ажнов, за роль Кота, у виставі за п’єсами підлітків «Схід-Захід» (Київський театр «Актор»

«За краще виконання жіночої ролі другого плану»

1. Катерина Рубашкіна, за роль Вчительки, у виставі Павло Ар’є “Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…” (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

2. Наталія Сумська, за роль Волумнії (матері Коріолана), у виставі Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Яна Татарова, за роль Годельї, у виставі Джеррі Бок «Скрипаль на даху» (Київський національний академічний театр оперети)

«За краще пластичне вирішення вистави»

1. Павло Івлюшкін у виставі Авґуст Стріндберґ «Фрекен Юлія» (Київський академічний театр «Золоті Ворота»)

2. Ольга Семьошкіна, у виставі за романом Федора Достоєвського «Ідіот» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Тетяна Чичук, у виставі за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (Київський академічний театр ляльок)

«За кращу сценографію»

1. Микола Данько, у виставі за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (Київський академічний театр ляльок)

2. Петро Богомазов, у виставі Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Сергій Рідванецький, у виставі Ліна Костенко «Маруся Чурай» (Київський національний академічний театр оперети)

«За кращу музичну концепцію вистави»

1. Юліана Хоменко та Марія Кучма (композитор) у виставі Ян Екхольм «Людвіг ХІV» (Київський академічний театр юного глядача на Липках)

2. Олександр Кохановський (композитор), у виставі Вільям Шекспір «Коріолан» (Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

3. Денис Мартинову виставі Ясміна Рєза «Бог Різанини» (Київський академічний театр на Печерську)

«За кращий акторський дебют»

1. Вероніка Шостак, за роль Валентини, у виставі Іван Вирипаєв «Валентинів день» (Український малий драматичний театр)

2. Станіслав Весельський, за роль Дракона, у виставі Юрій Винничук «Місце для дракона» (Український малий драматичний театр)

3. Ігор Качур, за роль Дмитра, у виставі Сергій Анцелевич, Віктор Красовський, Дмитро Богославський «Патріс» (Київський театр «Актор»)

«За кращий режисерський дебют»

1. Марія Лук’янова, вистава Іван Вирипаєв «Валентинів день» (Український малий драматичний театр)

2. Анастасія Вервейко, вистава Ян Екхольм «Людвіг ХІV» (Київський академічний театр юного глядача на Липках)

3. Олександр Жила, вистава Джон Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (Київський театр «Актор»)

Вперше «Київську пектораль» було вручено 27 березня 1993 року. Відтоді премія щорічно вручається, як правило, саме у цей день або напередодні Міжнародного дня театру.

За роки існування премії понад 200 імен занесено в списки її лауреатів. Лауреатами театральної премії «Київська пектораль» свого часу стали: Богдан Ступка, Ада Роговцева, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Олексій Богданович, Валерія Заклунна, Євгенія Мірошниченко та багато інших видатних митців сцени.

Номінанти та лауреати в основних 14-ти номінаціях премії визначаються на підставі висновків експертів, яких запрошує Оргкомітет за рейтинговими пропозиціями театрів.

До слова, сьогодні також оголошено номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа».