ГПУ повідомила про підозру чотирьом столичним екс-беркутівцям

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Беркутівці на Майдані

На теперішній час вирішується питання щодо обрання підозрюваним відповідних запобіжних заходів

Департаментом спецрозслідувань Генпрокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти Майдану чотирьом колишнім міліціонерам столичного полку «Беркут» (один з яких є чинним співробітником поліції).

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, за фактами незаконного затримання 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві двох учасників мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про їх затримання, чотирьом екс-міліціонерам столичного полку «Беркут» повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК, а саме: у перевищенні влади та службових повноважень; незаконному перешкоджанні проведенню зборів та видачі службовою особою завідомо неправдивих документів.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання підозрюваним відповідних запобіжних заходів.

У ГПУ нагадали, що раніше за результатами розслідування злочинів вчинених під час цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві та 10 працівників столичного «Беркуту».

Також повідомлено про підозру та оголошено в розшук 10 осіб, у тому числі екс-президенту України та керівникам органів державної влади.

Нагадаємо, 29 травня п'ятьом екс-беркутівцям, які підозрюються в причетності до розстрілів активістів Євромайдану, продовжили запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо двох екс-беркутівців.

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