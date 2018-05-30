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    Суд залишив під вартою п'ятьох екс-беркутівців

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    Екс-беркутівці у суді - Суд залишив під вартою п'ятьох екс-беркутівців
    Фото: censor.net
    Екс-беркутівці у суді

    Дію запобіжного заходу продовжили до 27 липня

    П'ятьом екс-беркутівцям, які підозрюються в причетності до розстрілів активістів Євромайдану, продовжили запобіжний захід.

    Про це у вівторок розповів директор департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє «РБК-Україна».

    Відзначається, що відповідне рішення прийняв Святошинський районний суд Києва.

     «Запобіжний захід продовжили сьогодні, 29 травня. Дію запобіжного заходу продовжили до 27 липня 2018 року», - сказав Горбатюк.

    Відзначимо, що у справі проти п'ятьох екс-беркутівців - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, - яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності, залишилося розглянути 26 епізодів щодо потерпілих.

    Раніше повідомлялося, що ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо двох екс-беркутівців.

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