Гра та урок історії: у Києві відкриється перший в Україні квест-музей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музей-квест відкриється у Київській міській галереї мистецтв «Лавра»

У квест-музеї в цікавій формі можна дізнатися, як один підпис може змінити долю світу

28 листопада в Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відкриється перший в Україні квест-музей.

Проєкт «Сила підпису» розкриває тему важливості підпису та поєднує два формати. З одного боку, це загадки, які відвідувачам запропонують відгадати (все як у квест-кімнатах), з іншого — дослідження з реальними історичними експонатами. Про це повідомили «Главкому» автори проекту.

Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підпис під ключовими документами в історії світу та України, дізнаються, як склалася їхня доля, з’ясують, як трансформувався підпис та які персональні дані ми передаємо третім особам, просто натискаючи на «галочку» в соціальних мережах. Також відвідувачі побачать реконструкцію дня, коли була підписана Біловезька угода, і навіть самі зможуть спробувати себе у ролі учасників тих подій.

«Сила підпису» складається з 5 тематичних зон:

Зона «Світ» присвячена світовій історії — від клинопису шумерів до Версальського миру та 7 травня 1945 року, коли генерал Суслопаров без погодження Сталіна підписав капітуляцію Німеччини.

Зона «Україна» розповідає про людей, які поставили підпис під ключовими документами в історії України, про те, як склалася їхня доля та як вплинули ці підписи на країну.

Третя зона розкриває роль підписів у приватному житті людини. Найбільш незвичайні заповіти, найдорожчі автографи, неймовірні історії криміналістів-почеркознавців.

Четверта зона присвячена тому, як змінюється підпис зараз і яким він стане в майбутньому.

П’ята зона — історична реконструкція подій, що сталися у грудні 1991 року, коли лідери України, Білорусії та Росії зібралися у Біловезькій пущі, щоб своїми підписами поставити крапку в історії Радянського Союзу і розпочати нову історію — історію незалежної України. Оригінал цього документа зник. Тож команда проєкту вирушила на його пошуки. Чим вони завершилися, можна буде дізнатися з 28 листопада по 15 грудня 2019 року

Де: Київська міська галерея мистецтв «Лавра», вул. Лаврська, 7

Коли: з 28 листопада по 15 грудня 2019 року

Час роботи: 11:00-20:00, вівторок – вихідний