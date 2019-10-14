На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства



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Музей поєднує старовинні експонати й сучасні інтерактивні елементи

У Музеї Шато Чизай можна побачити старовинний виноградарський і виноробний реманент

У суботу, 12 жовтня, у м.Берегове відбулося урочисте відкриття Музею винороба Чизай.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

Символічну стрічку перерізали голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко та засновник виноробної компанії «Шато Чизай» Геннадій Гутман.

В музеї знаходяться експонати про місцевий «сонячний напій» та робочий інвентар, який у давнину використовували для виробництва вина.

Окраса – старовинні діжки для зберігання напою XVII сторіччя, коли всі винні підвали були у володіннях угорської шляхти.

Найстарішому пресу для вина 300 років.

У Музеї Шато Чизай можна побачити старовинний виноградарський і виноробний реманент, і дізнатися, як саме наші предки виготовляли легендарний напій. Ці знання живі в цих предметах і в уміннях місцевих майстрів.

Згідно з історичними даними, винороб Чиз жив в урочищі Чизай поблизу Берегова у XIII столітті, володів виноградниками й виготовляв вино. Саме тут і розташоване Шато Чизай.

Музей поєднує старовинні експонати й сучасні інтерактивні елементи. Екскурсія цікава дорослим і дітям, також передбачені розваги.