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    Новини

    На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства

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    Музей поєднує старовинні експонати й сучасні інтерактивні елементи - На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства
    Музей поєднує старовинні експонати й сучасні інтерактивні елементи

    У Музеї Шато Чизай можна побачити старовинний виноградарський і виноробний реманент

    У суботу, 12 жовтня, у м.Берегове відбулося урочисте відкриття Музею винороба Чизай.

    Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

    Символічну стрічку перерізали голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко та засновник виноробної компанії «Шато Чизай» Геннадій Гутман.

    В музеї знаходяться експонати про місцевий «сонячний напій» та робочий інвентар, який у давнину використовували для виробництва вина.

    Окраса – старовинні діжки для зберігання напою XVII сторіччя, коли всі винні підвали були у володіннях угорської шляхти.

    Найстарішому пресу для вина 300 років.

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    На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства
    На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства
    На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства
    На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства
    На Закарпатті відкрили перший музей виноградарства і виноробства

    У Музеї Шато Чизай можна побачити старовинний виноградарський і виноробний реманент, і дізнатися, як саме наші предки виготовляли легендарний напій. Ці знання живі в цих предметах і в уміннях місцевих майстрів.

    Згідно з історичними даними, винороб Чиз жив в урочищі Чизай поблизу Берегова у XIII столітті, володів виноградниками й виготовляв вино. Саме тут і розташоване Шато Чизай.

    Музей поєднує старовинні експонати й сучасні інтерактивні елементи. Екскурсія цікава дорослим і дітям, також передбачені розваги. 

    Закарпаття музеї музей Ігор Бондаренко
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