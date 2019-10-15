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    У Відні відкрився музей для любителів селфі

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    У Відні відкрився музей для любителів селфі

    У 24 залах з яскравими стінами й величезними предметами є все необхідне для ідеальних селфі

    У столиці Австрії відкрився незвичайний музей. Відвідувачі nofilter_museum зможуть створювати свої власні витвори мистецтва й розміщувати їх у соціальних мережах.

    У 24 залах з яскравими стінами й величезними предметами є все необхідне для ідеальних селфі: басейни з кульками, квіткові стіни, блискучі конфетті й навіть бутафорська їжа, повідомляє BBC.

    «Кількість молодих людей, які відвідують музеї, різко скоротилася, й цю ситуацію потрібно виправляти за допомогою соціальних мереж. Вони (молодь - ред.) вважають за краще жити онлайн, а не взаємодіяти з реальним світом», - говорить одна із засновниць музею Петра Шарінгер.

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    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі
    У Відні відкрився музей для любителів селфі

    За її словами, мета nofilter_museum не лише в створенні селфі, але й в тому, щоб добре проводити час, спілкуватися, пізнаючи мистецтво.

    Щодня тут планують приймати близько 300-500 відвідувачів.

    Музей – тимчасовий. Після Відня творці планують організувати тур до інших міст і країн.

     

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