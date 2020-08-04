Гроші за школу: на хабарі затримано службовця Київської обладміністрації (фото)



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Службовця затримано після одержання хабара Фото: Офіс генпрокурора

Службовець вимагав 200 тис. грн за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт

У вівторок, 4 серпня, під час одержання неправомірної вигоди затримано інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службовець вимагав 200 тис. грн за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт на будівництві однієї зі шкіл на території Київської області.

Після одержання хабара його затримано прокурорами спільно з детективами Слідчого управління ГУ Нацполіції у Києві та оперативними працівниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Наразі тривають обшуки в приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру.