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    Кримінал

    На Львівщині директора лікарні спіймали на хабарі в тисячу доларів

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    <span>На Львівщині викрили керівника медичного закладу на вимаганні грошей за діагностування хвороби</span> - На Львівщині директора лікарні спіймали на хабарі в тисячу доларів
    На Львівщині викрили керівника медичного закладу на вимаганні грошей за діагностування хвороби
    Фото: СБУ

    Директор лікарні вимагав гроші за оформлення документів, що підтверджують наявність у жінки професійного захворювання дихальних шляхів

    Директора комунальної лікарні в місті Соснівка Львівської області затримали співробітники правоохоронних органів за вимагання та отримання хабаря в розмірі $1 тис.

    «Затримали директора комунального підприємства в Соснівці, який вимагав $1 тис. за діагноз», – написала у Facebook прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

    За її словами, директор лікарні вимагав гроші за оформлення документів, що підтверджують наявність у місцевої жительки професійного захворювання дихальних шляхів. Ці документи повинні стати основою для подальших соціальних виплат.

    У прокуратурі додали, що у жінки, яка подала документи в лікарню, є реальні проблеми зі здоров'ям як наслідок роботи в шахті.

    Директора лікарні затримали в автомобілі під час отримання хабаря. Як зазначила Діденко, затримання стало результатом спільної роботи співробітників прокуратури, поліції і СБУ.

    За інформацією ЗМІ, йдеться про керівника «Міської лікарні Соснівської міської ради» Володимира Мазура. Наразі затриманому готують підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу й усунення з займаної посади.

    Управління Служби безпеки України у Львівській області у Facebook додало, що в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводять слідчі дії.

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