Гройсман обіцяє, що до кінця року буде залізниця до «Борисполя»



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Будівництво посадочної платформи для поїздів з Києва

Гройсман перевірив будівництво залізниці до «Борисполя», і залишився задоволеним

Будівництво швидкісного залізничного сполучення між Києвом і Міжнародним аеропортом «Бориспіль» буде завершено в окреслені терміни. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман за результатами інспекції робіт у «Борисполі».

«Вкладаємося у заздалегідь окреслені терміни. Залізничники і будівельники працюють на повну потужність. Весь проект - колія, платформи, під'їзні шляхи - вже вимальовуються. Колія до шляхопроводу є. Сьогодні особисто перевірив стан справ», - написав він.

Гройсман зазначив, що «для цього не знадобилися ані багатомільярдні кредити, ані тривалі пошуки підрядників, ані стоси проектних паперів, які довгі роки супроводжували все, що асоціювалося зі словосполученням «повітряний експрес».

Він додав, що добратися від Києва до «Борисполя» залізницею буде «швидше за автобус, дешевше за таксі, пунктуально і безпечно».

Раніше повідомлялося, що до кінця року ПАТ «Укрзалізниця» запустить поїзд до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

За даними прес-служби «Укрзалізниці», дістатись з Києва до «Борисполя» можна буде за 35-40 хвилин.

Вартість проїзду швидкісною залізницею між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» складе 80 гривень.

Станом на початок липня було прокладено 1,4 км нової залізничної колії в рамках проекту будівництва лінії від Києва до аеропорту «Бориспіль».

Кабінет міністрів затвердив проект «Організація пасажирського сполучення Київ - Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розрахований на 13,5 місяця загальною вартістю 583,238 млн грн (в цінах на 2 травня 2018 року).

Як повідомлялося, в аеропорту «Бориспіль» поруч з лівим крилом посадкової галереї терміналу D почали будувати посадочні платформи для поїздів з Києва.