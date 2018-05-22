Названо вартість проїзду швидкісною залізницею від Києва до «Борисполя»

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Фото: Дмитро Русанов, Громадське Поїзд, що курсуватиме між Києвом та міжнародним аеропортом «Бориспіль»

Дістатись з Києва до «Борисполя» можна буде за 35-40 хвилин

Виконуючий обов’язки очільника «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив, що вартість проїзду швидкісною залізницею між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» складе 80 гривень.

Про це він заявив під час перевірки будівництва гілки швидкісного залізничного сполучення 22 травня.

Крім цього, за даними прес-служби «Укрзалізниці», дістатись з Києва до «Борисполя» можна буде за 35-40 хвилин.

«Станом на 22 травня 2018 року вже виконано близько 25% загального обсягу робіт. Зокрема, розроблено проект будівництва залізничної гілки, проведено роботи із землевідведення, розпочато формування земляного полотна та технічне укладання решітки», — йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Наразі побудували близько 1 кілометру колій з трьох. Найближчим часом почнуть будувати міст-шляхопровід через трасу Київ-Бориспіль.

Там також очікують завершення будівництва до 1 грудня 2018 року.

Загальна вартість проекту становить 583,3 мільйонів гривень. Також передбачається, що близько 3,8 мільйонів пасажирів зможуть скористатись залізницею у 2019 році. У 2020 році в «Укрзалізниці» очікують збільшення пасажиропотоку до 4,1 мільйона осіб.

Раніше повідомлялося, що до кінця року ПАТ «Укрзалізниця» запустить поїзддо міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Джерело: Громадське