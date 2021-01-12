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    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)

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    На Софійській площі почався демонтаж новорічного містечка - Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)
    На Софійській площі почався демонтаж новорічного містечка
    Фото: Великий Київ

    Ранній демонтаж головної ялинки країни пов'язаний із локдауном

    На Різдвяні свята біля головної ялинки на Софійській площі були цілі натовпи народу, а вже сьогодні,

    У понеділок, 11 січня, почали демонтувати головну новорічну ялинку країни на Софійській площі. Ймовірно, такий ранній демонтаж пов’язаний із введеним до 24 січня локдауном.

    Відео демонтажних робіт опублікував у Facebook Володимир Філіппов.

    Територію навколо ялинки огородили, нікого не допускають, розбирають конструкції, знімають прикраси, пише Big Kyiv.

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    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)
    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)
    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)
    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)
    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)
    Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)

    Капелюх, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі і через який у грудні минулого року розгорівся скандал, буде демонтований зі святкового містечка і переїде на дах будівлі Київської школи економіки.

    Нагадаємо, на новорічні свята біля ялинки на Софійській площі були натовпи людей, без масок та без дотримання соціальної дистанції.

    Теги: Київ свята новорічні свята ялинка
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