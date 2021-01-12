Гуляння закінчились: на Софійській площі демонтують ялинку (фото, відео)

Ранній демонтаж головної ялинки країни пов'язаний із локдауном

На Різдвяні свята біля головної ялинки на Софійській площі були цілі натовпи народу, а вже сьогодні,

У понеділок, 11 січня, почали демонтувати головну новорічну ялинку країни на Софійській площі. Ймовірно, такий ранній демонтаж пов’язаний із введеним до 24 січня локдауном.

Відео демонтажних робіт опублікував у Facebook Володимир Філіппов.

Територію навколо ялинки огородили, нікого не допускають, розбирають конструкції, знімають прикраси, пише Big Kyiv.

Капелюх, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі і через який у грудні минулого року розгорівся скандал, буде демонтований зі святкового містечка і переїде на дах будівлі Київської школи економіки.

Нагадаємо, на новорічні свята біля ялинки на Софійській площі були натовпи людей, без масок та без дотримання соціальної дистанції.