Подаруй новорічній ялинці «друге життя»: мапа пунктів прийому дерев у Києві

Хвойні дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм

Киянам нагадали, де можна здати новорічні дерева на переробку

Новорічні хвойні дерева кияни можуть приносити до 15 пунктів збору, що відкрилися з 1 січня в усіх районах Києва. Про це нагадав виконуючий обов’язки начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Олександр Савченко.

«Традиційно після різдвяних свят кияни починають прибирати ялинки зі своїх помешкань. Запрошуємо всіх долучитися до «екологічної традиції» – здати ялинки, сосни, смереки на переробку. Зібрані дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив Савченко.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств вже функціонують спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Працюють пункти у будні з 7 ранку до 22 години.

Адреси пунктів збору та утилізації новорічних дерев





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Мапа розташування пунктів прийому

Минулого року у Києві на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.