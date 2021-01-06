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    З 8 січня у Києві закриють всі новорічні локації

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    Головна новорічна локація розміщена на Софійській площі - З 8 січня у Києві закриють всі новорічні локації
    Головна новорічна локація розміщена на Софійській площі
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Буде зупинена робота святкових ярмарків, атракціонів, ковзанок

    З 8 січня, під час локдауну, у Києві припиняють робот новорічні локації. Таке рішення ухвалив штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на виконання постанови Кабінету міністрів України № 1236. У КМДА підписано та оприлюднено відповідний протокол № 74 засідання штабу.

    «Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо», - йдеться в повідомленні.

    Також із 8 до 24 січня забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

    Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.

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    Теги: Кабмін Київ новорічні свята КМДА карантин коронавірус
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